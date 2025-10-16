Яник Синер пречупи Новак Джокович за финал в Рияд

Яник Синер си гарантира финал на демонстративния турнир „Шестимата крале“ в Рияд. Италианецът се справи с Новак Джокович след 6:4, 6:2 във втория полуфинал, който продължи около час.

Така световният №2 за втора поредна година ще играе с Карлос Алкарас за трофея. Испанецът отказа Тейлър Фриц в първия полуфинал. През миналия сезон Синер загуби първия сет след тайбрек, но направи пълен обрат, печелейки следващите две част с по 6:3 и триумфира с титлата. Това бе достатъчно да спечели 6 милиона долара, които се полагат на шампиона.

