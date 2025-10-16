БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Благомир Коцев остава в ареста
Отмениха бедственото положение в Елените
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Втори ден без кворум в парламента
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Яник Синер пречупи Новак Джокович за финал в Рияд

Италианецът ще спори с Карлос Алкарас за титлата в турнира "Шестимата крале".

Яник Синер пречупи Новак Джокович за финал в Рияд
Яник Синер си гарантира финал на демонстративния турнир „Шестимата крале“ в Рияд. Италианецът се справи с Новак Джокович след 6:4, 6:2 във втория полуфинал, който продължи около час.

Така световният №2 за втора поредна година ще играе с Карлос Алкарас за трофея. Испанецът отказа Тейлър Фриц в първия полуфинал. През миналия сезон Синер загуби първия сет след тайбрек, но направи пълен обрат, печелейки следващите две част с по 6:3 и триумфира с титлата. Това бе достатъчно да спечели 6 милиона долара, които се полагат на шампиона.

