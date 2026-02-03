Япония достигна дълбините на океана в търсене на редки минерали

Япония успя да извлече проби с редки минерали от дълбочина над 6000 метра под морската повърхност. Това е важна научна стъпка, защото за първи път подобни материали са добити от толкова голяма дълбочина в океана.

Откритите проби съдържат редкоземни елементи – метали, които са изключително важни за съвременните технологии. Те се използват в смартфони, електрически автомобили, батерии и други модерни устройства, без които ежедневието ни трудно може да си представи.

Експедицията е част от усилията на страната да открие нови източници на ценни ресурси и да намали зависимостта си от внос. Следващата стъпка за учените е да анализират пробите и да преценят дали подобен добив може да се използва в бъдеще.

Откритието показва колко важни могат да бъдат науката и технологиите, когато става дума за решения на глобални предизвикателства.