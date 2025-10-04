Япония може да има първата жена премиер

Япония е напът да има първата жена премиер след като управляващата Либерално-демократическа партия избра 64-годишната Санае Такаичи за наследник на подалия оставка премиер Шигеру Ишиба.

Вотът, с който парламентът официално ще одобри следващия министър-председател е насрочен за 15 октомври. Твърдата националистка Такаичи е фаворит, тъй като управляващата коалиция разполага с най-голям брой места. Нейният предшественик Ишиба подаде оставка след поражението на изборите.

Вотът щеше да е исторически при всички случаи. Ако беше избран, другият кандидат за поста, 44-годишният Шинджиро Коизуми, щеше да стане най-младият премиер от 140 години насам. Но той загуби балотажа със 156 гласа, при 185 за Такаичи.