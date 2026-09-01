Японски национал продължава в Лил

Аясе Уеда финализира трансфера си от Фейенорд във френския Лил, потвърдиха двата клуба. 28-годишният японски национал, който участва на световното първенсство в Северна Америка, очакваше да се присъедини към Лил, след като напусна Ротердам веднага след равенството 2:2 на Фейенорд с АДО Ден Хааг миналата седмица. Президентът на френския отбор Оливие Летанг е присъствал на мача на 30 август, за да договори последните детайли с ръководството на тима от Нидерландия.

Лил е платил 15 милиона евро за правата на Аясе Уеда, който е подписал контракт до лятото на 2030 година.

"Радвам се да се присъединя към Лил. Това е отбор, с който всички в Лига 1 се съобразяват. Бях наистина впечатлен от клуба, особено от стила на футбол, който играят и наистина харесвам. Великолепният стадион и феновете също са впечатляващи", каза нападателят пред официалния уебсайт на Лил.

Уеда премина от Серкъл Брюж във Фейенорд през 2023 година за 9 милиона евро. През сезон 2025-2026 японецът реализира 25 попадения в 31 мача за Фейенорд и стана голмайстор номер 1 на шампионата в Нидерландия.