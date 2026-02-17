БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Японски триумф във фигурното пързаляне при спортните двойки в Милано/Кортина

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Рику Миура и Рюичи Кихара донесоха историческа титла на Япония.

Японски триумф във фигурното пързаляне при спортните двойки в Милано/Кортина
Снимка: БТА
Двукратните световни шампиони Рику Миура и Рюичи Кихара донесоха на Япония първа в историята олимпийска титла в състезанието по фигурно пързаляне при спортните двойки на Игрите в Милано-Кортина.

Те спечелиха златото с общ резултат от 231.24 точки и вече имат три отличия от Олимпиади след сребърните в Пекин 2022 и отборно в Италия.

Настоящите европейски първенци Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) станаха втори с 221.75, докато Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин (Германия) спечелиха бронза с 219.09.

Рику Миура и Рюичи Кихара бяха едва пети в кратката програма в неделя, след като допуснаха грешка при една от поддръжките, но изиграха блестящо волната и взеха златните медали. Те получиха огромните 158.13 точки за своята страхотна програма по музика от „Гладиатор“, изпълнена от Андреа Бочели, за да съберат общо 23.24, поставяйки летвата изключително високо за четирите отбора, които се пързаляха след тях.

Метелкина и Берулава завършиха втори, след като Метелкина не успя да се приземи добре след тройния ритбергер от изхвърляне, което се оказа скъпоструващо за тях.

Световните вицешампиони и лидери след кратката програма Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин бяха безупречни във втората половина на изпълнението си тази вечер, но допуснаха грешки през първата половина и се наредиха трети.

Турнирът по фигурно пързаляне продължава във вторник с волната програма при жените.

фигурно пързаляне, спортни двойки:
1. Рику Миура и Рюичи Кихара (Япония) - 231.24 точки
(73.11 за кратка програма и 158.13 за волна програма)
2. Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) - 221.75 (75.46 и 146.29)
3. Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин (Германия) - 219.09 (80.01 и 139.08)

Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна утре Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна утре
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета Масирана полицейска акция в Бистрица след като неизвестни запалиха автомобила и входната врата на кмета
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза Делото "Сияна": Липсващ цял фотоалбум от доказателствата, отвод на вещо лице и назначена нова комплексна експертиза
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Продължава разчистването на пътя Велинград - Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Заради отпаднали свидетелски показания по делото...
Чете се за: 02:27 мин.
С шествия и демонстрации по света почетоха паметта на Алексей Навални
Чете се за: 03:35 мин.
По света
