ИЗВЕСТИЯ

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

Ясен е жребият за Евроволей 2026: България в група със силни съперници

от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
ВОЛЕЙБОЛ - ПОСРЕЩАНЕ
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Световният вицешампион България вече знае пътя си към Европейското първенство по волейбол 2026!

Нашите национали попаднаха в група “B” заедно с Република Северна Македония, Полша, Португалия, Украйна и Израел – истинска група на предизвикателствата.

Мачовете от групата ще се играят във Варна или София, като окончателното решение ще бъде обявено по-късно.

Жребият беше изтеглен в италианския град Бари, а България беше представена от либерото Дамян Колев, в присъствието на президента на БФВ Любомир Ганев.

Европейското първенство ще се проведе от 10 до 27 септември 2026 г. в Италия, България, Финландия и Румъния, а нашата страна ще бъде домакин на шампионата за пети път.

Група B:
България
Република Северна Македония
Полша
Украйна
Португалия
Израел

Очаква ни горещ септември 2026 – време за силни емоции, български победи и пълни трибуни.

