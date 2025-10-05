Ясен е жребият за Евроволей 2026: България в група със силни съперници

Световният вицешампион България вече знае пътя си към Европейското първенство по волейбол 2026!

Нашите национали попаднаха в група “B” заедно с Република Северна Македония, Полша, Португалия, Украйна и Израел – истинска група на предизвикателствата.

Мачовете от групата ще се играят във Варна или София, като окончателното решение ще бъде обявено по-късно.

Жребият беше изтеглен в италианския град Бари, а България беше представена от либерото Дамян Колев, в присъствието на президента на БФВ Любомир Ганев.

Европейското първенство ще се проведе от 10 до 27 септември 2026 г. в Италия, България, Финландия и Румъния, а нашата страна ще бъде домакин на шампионата за пети път.

Група B:

България

Република Северна Македония

Полша

Украйна

Португалия

Израел

Очаква ни горещ септември 2026 – време за силни емоции, български победи и пълни трибуни.