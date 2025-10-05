Ясен е жребият за Евроволей 2026: България в група със силни съперници

Световният вицешампион България вече знае пътя си към Европейското първенство по волейбол 2026!
Нашите национали попаднаха в група “B” заедно с Република Северна Македония, Полша, Португалия, Украйна и Израел – истинска група на предизвикателствата.
Мачовете от групата ще се играят във Варна или София, като окончателното решение ще бъде обявено по-късно.
Жребият беше изтеглен в италианския град Бари, а България беше представена от либерото Дамян Колев, в присъствието на президента на БФВ Любомир Ганев.
Европейското първенство ще се проведе от 10 до 27 септември 2026 г. в Италия, България, Финландия и Румъния, а нашата страна ще бъде домакин на шампионата за пети път.
Група B:
България
Република Северна Македония
Полша
Украйна
Португалия
Израел
Очаква ни горещ септември 2026 – време за силни емоции, български победи и пълни трибуни.