Ясен Петров: Затруднихме максимално ЦСКА

Ясен Петров бе доволен от раздаването при втората поредна загуба на Добруджа в Първа лига. Новакът в шампионата допусна поражение срещу ЦСКА с 0:2 на Националния стадион „Васил Левски“. Наставникът на гостите смята, че са затруднили максимално „червените“

„Липсваше ни гола и това малко ни костваше да вземем нещо днес. Максимално затруднихме ЦСКА, доволен съм от раздаването и тактическата дисциплина на момчетата. Почти всичко изпълнихме, на 99%, една-единствена грешка в продължението на първото полувреме, ни костваше да излезем при равен резултат на полувремето. Не трябва да се срамуваме, съжалявам, че загубихме. Това е пътят, по който трябва да продължаваме. С ЦСКА и след това с Левски, ни трябва късмет, но ние трябва да работим за него. Знаем си мястото и целите, които гоним. Ще даваме максимума срещу всеки, срещу който излезем. Трябва да браним това, което постигнахме до момента. В следващите мачове трябва да вземем максимума от точки", коментира той.

Треньорът отказа да коментира ситуацията с дузпата за ЦСКА, с която "червените" поведоха с 2:0 и решиха мача.



„Не коментирам никога съдиите. Каквото и да е моето мнение, нищо не можем да направим, мачът вече е приключил. От моята позиция не мога да дам точна преценка дали имаше дузпа, допълни Петров.