БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ясни са полуфиналните плейофи от квалификациите в зона Африка за Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Срещите са насрочени за месец ноември и ще се играят в Мароко.

нигерия бойкотира реванша либия купата африканските нации
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор по футбол на Нигерия ще се изправи срещу тима на Габон, а съставът на Камерун ще играе срещу този на Демократична република Конго през следващия месец в полуфиналните плейофи от квалификациите в зона Африка за световното първенство, бе потвърдено от последната ранглиста на Международната федерация (ФИФА), пише агенция "Ройтерс".

Четирите страни се класираха за плейофите като най-добрите втори отбори в деветте групи в зона Африка. Съществува възможност за допълнително място за Африка на финалите на Мондиал 2026 догодина, като победителите от плейофите следващия месец ще се класират за междуконтинентален турнир през март, чрез който ще се определят последните две визи за световното първенство.

Двойките за африканските плейофи се разпределят така, че отборът с най-висок ранкинг в класацията на ФИФА от 23 октомври да играе срещу тима с най-ниска позиция, докато вторият най-високо класиран отбор да се изправи срещу третия.

ФИФА обаче публикува октомврийската класация днес, 17 октомври, по-рано от първоначално планираното. Нигерия се изкачва до 41-во място, Камерун - заема 54-то, ДР Конго се намира на 60-та позиция, а Габон се изкачва с две места до 77-мо в сравнение с класацията от 18 септември.

Полуфиналите ще се проведат на 13 ноември, преди решителния мач три дни по-късно, като победителите ще продължат напред в световните квалификации.

Мароко ще бъде домакин на плейофите през следващия месец, но стадионите за провеждане все още не са обявени. Груповата фаза в квалификациите в зона Африка приключи във вторник, като всички победители в групите се класираха автоматично за турнира в Канада, Мексико и САЩ през 2026 година.

#Национален отбор на Габон по футбол за мъже #Национален отбор на ДР Конго по футбол за мъже #Национален отбор на Камерун по футбол за мъже #Световни квалификации по футбол в зона Африка #Национален отбор на Нигерия по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
1
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
2
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
3
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
4
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
5
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
6
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Световен футбол

Лука Дончич стана официален посланик на Мондиал 2026 в Лос Анджелис
Лука Дончич стана официален посланик на Мондиал 2026 в Лос Анджелис
Продадоха повече от половин милион билети за Мондиал 2026 Продадоха повече от половин милион билети за Мондиал 2026
Чете се за: 01:22 мин.
Кристиано Роналдо остава най-добре платеният футболист в света Кристиано Роналдо остава най-добре платеният футболист в света
Чете се за: 01:52 мин.
Бразилия завършва 2025 г. с две контроли в Европа Бразилия завършва 2025 г. с две контроли в Европа
Чете се за: 02:05 мин.
Норвегия измъкна равенство срещу Нова Зеландия в Осло Норвегия измъкна равенство срещу Нова Зеландия в Осло
Чете се за: 02:05 мин.
Победа и две равенства за домакините на Мондиал 2026 Победа и две равенства за домакините на Мондиал 2026
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин? Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин?
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ