Ясни са полуфиналните плейофи от квалификациите в зона Африка за Мондиал 2026

Националният отбор по футбол на Нигерия ще се изправи срещу тима на Габон, а съставът на Камерун ще играе срещу този на Демократична република Конго през следващия месец в полуфиналните плейофи от квалификациите в зона Африка за световното първенство, бе потвърдено от последната ранглиста на Международната федерация (ФИФА), пише агенция "Ройтерс".

Четирите страни се класираха за плейофите като най-добрите втори отбори в деветте групи в зона Африка. Съществува възможност за допълнително място за Африка на финалите на Мондиал 2026 догодина, като победителите от плейофите следващия месец ще се класират за междуконтинентален турнир през март, чрез който ще се определят последните две визи за световното първенство.

Двойките за африканските плейофи се разпределят така, че отборът с най-висок ранкинг в класацията на ФИФА от 23 октомври да играе срещу тима с най-ниска позиция, докато вторият най-високо класиран отбор да се изправи срещу третия.

ФИФА обаче публикува октомврийската класация днес, 17 октомври, по-рано от първоначално планираното. Нигерия се изкачва до 41-во място, Камерун - заема 54-то, ДР Конго се намира на 60-та позиция, а Габон се изкачва с две места до 77-мо в сравнение с класацията от 18 септември.

Полуфиналите ще се проведат на 13 ноември, преди решителния мач три дни по-късно, като победителите ще продължат напред в световните квалификации.

Мароко ще бъде домакин на плейофите през следващия месец, но стадионите за провеждане все още не са обявени. Груповата фаза в квалификациите в зона Африка приключи във вторник, като всички победители в групите се класираха автоматично за турнира в Канада, Мексико и САЩ през 2026 година.