Йоан Величков с впечатляващ дубъл и скок в световната ранглиста по тенис на маса

Българският талант в тениса на маса Йоан Величков постигна изключителен успех, след като в рамките на само една седмица спечели две престижни титли – национална и международна.

На Държавното първенство в Панагюрище 18-годишният състезател триумфира със златото в индивидуалната надпревара при мъжете, а заедно със Стефан Димитров стана шампион и на двойки.

Само дни по-късно Величков затвърди отличната си форма и на международната сцена, печелейки титлата при юношите до 19 години на турнира WTT Youth Contender. Във финала той се наложи над датчанина Dominykas Samuolis с 3:1, след серия от силни и убедителни мачове по пътя към трофея.

Успехите му доведоха и до сериозен прогрес в световната ранглиста на ITTF, където Величков се изкачи до 51-во място при юношите до 19 години - скок от впечатляващите 56 позиции.

Постижението е резултат от дългогодишен труд, постоянство и развитие, а представянето на Величков е ясен знак за потенциала на новото поколение български състезатели в тениса на маса.