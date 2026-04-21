Министър Димитър Илиев награди Йоан Величков за силните му постижения

18-годишният тенисист на маса триумфира на държавното първенство и спечели титла от WTT Youth Contender

Министър Димитър Илиев награди Йоан Величков за силните му постижения
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев отличи с почетен плакет младия талант в българския тенис на маса Йоан Величков след впечатляващите му успехи през последните дни.

Само в рамките на една седмица 18-годишният състезател постигна значими резултати както на национално, така и на международно ниво. На Държавното първенство в Панагюрище той спечели титлата в индивидуалната надпревара при мъжете, а заедно със Стефан Димитров триумфира и в турнира на двойки.

Величков затвърди отличната си форма и на международната сцена, след като завоюва титлата при юношите до 19 години на турнир от веригата WTT Youth Contender. Във финала българинът победи датчанина Доминикас Самулис с 3:1 гейма.

"Гордеем се с твоите постижения. За нас е важно спортът да изгражда не само шампиони, но и интелигентни личности, а ти си точно такъв млад човек“, заяви министър Илиев по време на награждаването, като пожела още успехи на младия състезател.

С почетен плакет беше отличен и треньорът на Величков – Деян Георгиев, който има ключова роля за развитието на състезателя.

Свързани статии:

Йоан Величков с впечатляващ дубъл и скок в световната ранглиста по тенис на маса
18-годишният талант направи исторически прогрес ранглистата след...
Чете се за: 01:20 мин.

ТОП 24

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
2
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
3
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
4
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка
НА ЖИВО: Битката за титлата между Марица Пд и Левски
5
НА ЖИВО: Битката за титлата между Марица Пд и Левски
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-ото Народно събрание
6
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-ото...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Весела Лечева инспектира подготовката за Европейските игри в Истанбул
Весела Лечева инспектира подготовката за Европейските игри в Истанбул
Петя Неделчева: Целта е победа над Испания на световното в Дания Петя Неделчева: Целта е победа над Испания на световното в Дания
Чете се за: 02:27 мин.
Българските бадминтонистки заминават за световното отборно първенство в Дания Българските бадминтонистки заминават за световното отборно първенство в Дания
Чете се за: 01:12 мин.
Спортни новини 21.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.04.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 20.04.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.04.2026 г., 20:50 ч.
Джон Корир и Шарон Локеди триумфираха за втора поредна година в маратона на Бостън Джон Корир и Шарон Локеди триумфираха за втора поредна година в маратона на Бостън
Чете се за: 01:17 мин.

Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се удариха в стена от прокурори
Премиерът Андрей Гюров: Две трети от разследванията на МВР се...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро Финансовото министерство пое нов дълг за 150 милиона евро
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки Добивът на нефт в Русия е намалял с между 300 000 и 400 000 барела на ден заради украински атаки
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Катастрофа между кола и линейка в София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
149 са случаите на морбили в страната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Напрежението расте: Не е ясно дали ще има втори тур преговори между...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Заради антракса в Силистренско: Проверяват ферми и превоз на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
