Министър Димитър Илиев награди Йоан Величков за силните му постижения

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев отличи с почетен плакет младия талант в българския тенис на маса Йоан Величков след впечатляващите му успехи през последните дни.

Само в рамките на една седмица 18-годишният състезател постигна значими резултати както на национално, така и на международно ниво. На Държавното първенство в Панагюрище той спечели титлата в индивидуалната надпревара при мъжете, а заедно със Стефан Димитров триумфира и в турнира на двойки.

Величков затвърди отличната си форма и на международната сцена, след като завоюва титлата при юношите до 19 години на турнир от веригата WTT Youth Contender. Във финала българинът победи датчанина Доминикас Самулис с 3:1 гейма.

"Гордеем се с твоите постижения. За нас е важно спортът да изгражда не само шампиони, но и интелигентни личности, а ти си точно такъв млад човек“, заяви министър Илиев по време на награждаването, като пожела още успехи на младия състезател.

С почетен плакет беше отличен и треньорът на Величков – Деян Георгиев, който има ключова роля за развитието на състезателя.