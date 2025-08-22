БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Йоана Георгиева е на финал на едноместен каяк на световното първенство в Милано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Георгиева завърши шеста в първа полуфинална серия с 1:55.70 минути и ще се бори за разпределение на местата от 9-о до 18-о.

Йоана Георгиева
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българката Йоана Георгиева се класира за финал Б на едноместен каяк 500 м на световното първенство по кану-каяк за мъже и жени в Италия.

Георгиева завърши шеста в първа полуфинална серия с 1:55.70 минути и ще се бори за разпределение на местата от 9-о до 18-о.

На едноместен каяк 1000 м Мирослав Кирчев ще участва на финал С, след като остана последен във втора полуфинална серия с 3:42.39 минути.

Други двама българи пък участваха на финал Б в своите дисциплини. На едноместно кану 200 м Преслав Георгиев зае осма позиция с 42.17 секунди и се нареди 17-и в крайното подреждането. На едноместен каяк 200 м Теодор Асенов е пети във финал Б с 36.31 секунди и завършва 14-и.

Световното първенство по кану-каяк в Милано продължава до 24 август.

#световно първенство по кану каяк в Милано #Йоана Георгиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
1
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
2
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
5
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
4
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
5
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Водни спортове

Българската щафета на 4х200 м свободен стил зае 10-о място на световния шампионат за юноши
Българската щафета на 4х200 м свободен стил зае 10-о място на световния шампионат за юноши
Десет българи се класира за полуфиналите на световното първенство по кану-каяк Десет българи се класира за полуфиналите на световното първенство по кану-каяк
Чете се за: 01:17 мин.
Цанко Цанков е готов за тежкото плуване в река Дунав Цанко Цанков е готов за тежкото плуване в река Дунав
Чете се за: 03:15 мин.
Четирима българи се класираха за полуфиналите на световното по кану-каяк Четирима българи се класираха за полуфиналите на световното по кану-каяк
Чете се за: 01:37 мин.
Двама българи отпаднаха в сериите на 200 м на световното първенство по плуване за юноши Двама българи отпаднаха в сериите на 200 м на световното първенство по плуване за юноши
Чете се за: 00:25 мин.
Българските плувци отпаднаха в първия ден на световното за юноши и девойки в Отопени Българските плувци отпаднаха в първия ден на световното за юноши и девойки в Отопени
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в България съобщи ГДБОП За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в България съобщи ГДБОП
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване
Чете се за: 01:27 мин.
По света
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Иззеха над 10 000 дози сексуални стимуланти от два автобуса край Русе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ