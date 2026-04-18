Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Чете се за: 01:52 мин.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Чете се за: 02:37 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

Йоана Илиева със 17-о място на Световната купа по фехтовка в Атина

Българката беше на крачка от осминафиналите, други три националки също участваха в елиминациите

Йоана Илиева завърши на 17-о място в индивидуалната надпревара на сабя от турнира за Световната купа по фехтовка в Атина. В гръцката столица участие взеха 204 състезателки от 39 държави, сред които и пет българки.

Представителката на клуб „Свечников“ започна убедително участието си, след като разгроми Виктория Граудинс от Германия с 15:2 в първия си двубой от елиминациите. В следващата среща, която беше за място сред най-добрите 16, Илиева отстъпи пред унгарката Луца Сюч с 9:15 и така остана на 17-а позиция в крайното класиране. По-късно Сюч стигна до бронзовото отличие в турнира.

Във втория ден на състезанието участие взеха още две българки, които си бяха осигурили място сред най-добрите 64. Вероника Василева загуби в първия кръг от елиминациите от американката Сиобхан Съливан с 9:15 и приключи на 39-о място. Емма Нейкова отстъпи със 7:15 пред представителката на Република Корея Ха-йон Джон и се нареди 61-а.

Останалите българки също записаха участие в турнира. Белослава Иванова завърши на 107-а позиция след предварителните кръгове, а Ралица Гаджева раздели 169-170-о място.

Утре предстои отборната надпревара на сабя при жените, като българският тим ще започне участието си от втория кръг срещу състава на Полша.

ТОП 24

ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
1
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
2
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
РИК - Бургас освободи двама членове на СИК заради напускане на изборните помещения
3
РИК - Бургас освободи двама членове на СИК заради напускане на...
Преустановиха машинния вот в пет секции в Бургаско
4
Преустановиха машинния вот в пет секции в Бургаско
Избирателната активност в област Бургас е 35,31% към 16.00 часа
5
Избирателната активност в област Бургас е 35,31% към 16.00 часа
Георги Кандев: 181 сигнала са подадени до момента, образувани са 13 досъдебни производства
6
Георги Кандев: 181 сигнала са подадени до момента, образувани са 13...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
4
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
5
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
6
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)

Още от: Още

Отборът на България на сабя за жени завърши на осмо място на Световната купа по фехтовка в Атина
Отборът на България на сабя за жени завърши на осмо място на Световната купа по фехтовка в Атина
Стилияна Николова завърши осма на финала на лента на Световната купа в Баку Стилияна Николова завърши осма на финала на лента на Световната купа в Баку
Чете се за: 01:07 мин.
Българските състезатели спечелиха бронзови медали на турнир по бадминтон в Малта Българските състезатели спечелиха бронзови медали на турнир по бадминтон в Малта
Чете се за: 00:52 мин.
Стилияна Николова остана шеста във финала на бухалки на Световната купа в Баку Стилияна Николова остана шеста във финала на бухалки на Световната купа в Баку
Чете се за: 01:00 мин.
Петър Хераков: Джиро д‘Италия е най-голямото спортно събитие, което България приема Петър Хераков: Джиро д‘Италия е най-голямото спортно събитие, което България приема
Чете се за: 02:20 мин.
Четвърто и пето място за българските състезатели на Световната купа по спортна аеробика в Токио Четвърто и пето място за българските състезатели на Световната купа по спортна аеробика в Токио
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Автобус аварира в тунел "Траянови врата", пътниците са евакуирани Автобус аварира в тунел "Траянови врата", пътниците са евакуирани
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Чакане до 2 часа пред българската секция в Северен Лондон
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Министерството на електронното управление: 99,5% от машините...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Намаленият брой секции затруднява гласуването в Истанбул
Чете се за: 02:00 мин.
Балкани
