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Йоана Илиева завърши на седмо място на сабя на еврошампионата по фехтовка

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Спорт
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При мъжете най-добро представяне постигна Рахим Рашайда.

Йоана Илиева
Снимка: БФ Фехтовка
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Йоана Илиева завърши на седмо място на сабя на европейското първенство по фехтовка за мъже и жени, което започна днес в Антони (Франция). В шампионата участват 175 състезатели от 37 държави.

В първия ден станаха ясни индивидуалните шампиони на сабя жени и шпага мъже, а България беше представена от Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева на сабя и Рахим Рашайда, Йордан Гълъбов и Деян Добрев на шпага.

При сабльорките на пътеките излязоха 59 състезателки от 19 държави. Йоана Илиева се нареди седма, Вероника Василева раздели 30-31-о място с Арачели Наваро от Испания, а Емма Нейкова е 42-а.

Илиева излезе от групите с пет победи и една загуба (десети резултат от всички 59 сабльорки). Във втори кръг от елиминациите, в двубоя за място сред най-добрите 16 жребият я изправи срещу друга българка - европейската шампионка за жени до 23 години Вероника Василева. Илиева победи с 15:6, а в следващия двубой надделя в изключително оспорвана среща над Андреа Лупу от Румъния с 15:14. В двубоя за място сред медалистките българката отстъпи пред индивидуалната неутрална спортистка и двукратна олимпийска шампионка Яна Егорян. След като стигна до 14:14, българката загуби решаващата точка и след 14:15 се нареди на седма позиция крайното класиране.

Вероника Василева има в групите два успеха и четири поражения. В елиминациите тя победи в първия кръг Лиза Пусчтай от Унгария с 15:12. В следващата среща отстъпи пред Йоана Илиева с 6:15 и завърши надпреварата на 30-31-о място заедно с Арачели Наваро от Испания.

Емма Нейкова записа в групите две победи и три загуби. В елиминациите тя отстъпи пред Андреа Лупу от Румъния и зае 42-а позиция.

В надпреварата на шпага мъже участваха 116 шпажисти от 35 държави. България беше представена от Рахим Рашайда, Йордан Гълъбов и Деян Добрев.

Рахим Рашайда записа в групите четири успеха и две поражения. Във втория кръг на елиминациите той победи индивидуалния неутрален спортист Кирил Онишчук с 9:8. В двубоя за място сред най-добрите 16 българинът отстъпи пред Алон Сарид от Израел с 13:15 и се класира 26-и.

Йордан Гълъбов излезе от групите с баланс 3-3. В първия кръг на елиминациите той отстъпи пред Михал Купр от Чехия с 10:15 и приключи надпреварата на 69-а позиция.

Деян Добрев има 1-5 в груповата фаза и зае 104-о място в крайното класиране.

Утре европейското първенство продължава с боевете на сабя мъже и рапира жени. За България на пътеките ще излязат Тодор Стойчев, Калоян Пешев, Димитър Райкин и Никола Меицов.

#Йоана Илиева

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