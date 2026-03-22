БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Йохан-Олав Ботн триумфира в масовия старт на 15 км. в Световната купа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Норвежкият биатлонист записа пета победа в кариерата си.

Снимка: БТА
Слушай новината

Норвежецът Йохан-Олав Ботн триумфира в масовия старт на 15 километра при мъжете в норвежкия зимен център Холменколен, част от последния кръг за сезона в Световната купа по биатлон. Ботн записа пета победа в кариерата си за Световната купа, изминавайки трасето за 37:15.6 минути и без пропуск при стрелбата. Надпреварата премина без българско участие.

Германецът Филип Наврат, който завърши на втора позиция, също не допусна грешка при стрелбата. Той остана на 3.7 секунди от победителя. На трето място се нареди французинът Ерик Перо, който още в петък си осигури Големия кристален глобус, след като стана недостижим начело в подреждането. Перо направи два пропуска в масовия старт, финиширайки на 13.7 секунди от времето на Ботн.

Ерик Перо събра 1263 точки на върха в генералното класиране. Втори е прекъсналият серията си от пет поредни индивидуални победи Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) с 984 точки. Той бе четвърти днес с една грешка при стрелбата и изоставане от 20.6 секунди. Победата в масовия старт в Холменколен донесе на Йохан-Олав Ботн трето място в общото подреждане с 968 точки.

От българските национали най-напред се класира Владимир Илиев - 53-и със 73 точки. Благой Тодев зае 90-а позиция с 12 точки, следван от Константин Василев с 11.

Перо грабна и титлата в дисциплината - един от общо трите Малки кристални глобуса този сезон. Френският биатлонист оглави класирането в масовия старт при мъжете с 305 точки, пред Ботн с 236 и Лагрейд със 174.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ