Йонас Вингегор взе победата във втория етап от Обиколката на Испания

С преднина от по-малко от половин капла датчанинът Йонас Вингегор спечели втория етап от Обиколката на Испания и поведе в генералното класиране.

Състезанието, което започва тази година с три състезателни дни на територията на Италия, предложи равнинен етап от 159,6 километра от Алба до Лимоне Пиемонте, бе спечелено от Вингегор на самия финал, който единствен бе на изкачване. С последното изхвърляне на велосипеда си лидерът на тима на Висма Лийз а байк успя да изпревари италианеца Джулио Чиконе от тима на Лидл-Трек. Трети веднага след тях бе французинът Давид Годю от Групама-ФДЖ, като и тримата получиха равно време от 3 часа, 47 минути и 14 секунди. Такова време съдиите присъдиха и на четвъртия Еган Бернал (Колумбия/Инеос), а всички останали претенденти за генерално класиране получиха изоставане от 2 секунди.

В генералното класиране Вингегор става носител на "червената фланелка" с преднина от четири секунди пред Чиконе и шест пред Годю.

Обиколката на Испания продължава в понеделник с третия етап, който ще бъде и последният на територията на Италия. Той е с хълмист профил и с дължина от 134,6 километра от Сан Маурицио Канавезе до Черес.