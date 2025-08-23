Яспер Филипсен спечели първия етап от Обиколката на Испания

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Белгиецът ще облече "червеното трико" на лидер в генералното класиране.

Колоездачна обиколка на Испания
Снимка: БТА
Белгиецът Яспер Филипсен от отбора на Алпецин-Декьонинк спечели първия етап от 80-ото издание на Колоездачната обиколка на Испания. Надпреварата, която ще продължи 21 състезателни дни, стартира на територията на Италия с равнинен етап от 186,1 километра от Торино до Новара.

Филипсен, който по-рано тази година триумфира и в откриващия етап от Обиколката на Франция, се оказа без конкуренция на финалната права. Той получи отлична помощ от съотборниците си и в последните метри нито един от останалите спринтьори не успя да му се противопостави. Времето на Филипсен бе 4 часа, 9 минути и 12 секунди - такова, каквото бе и на цялата основна група.

Втори финишира британецът Итън Кейн Върнън от тима на Израел-Премиър Тех, а третото място остана за венецуелеца Орлиус Аулар Санабрия от Мовистар.

С победата си Филипсен ще облече и "червеното трико" на лидер в генералното класиране в утрешния ден.

"Вуелтата" продължава още два дни на територията на Италия. В утрешния ден ще се карат 159,6 километра от Алба до Лимоне Пиемонте.

#Вуелта 2025 #Колоездачна обиколка на Испания #Яспер Филипсен

