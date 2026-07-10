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Йордан Бозов повежда ЦСКА при завръщането му в мъжкия баскетболен елит

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Спорт
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Само преди ден стана ясно, че Бозов се разделя с Рилски спортист, където прекара 13 години

йордан бозов повежда цска завръщането мъжкия баскетболен елит
Снимка: БК ЦСКА
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Йордан Бозов ще е новият старши треньор на мъжкия тим на ЦСКА при завръщането му в НБЛ.

Договорът му с "червените" е за две години.

"Точно 19 години по късно, след последния си мач за ЦСКА, Йордан Бозов се завръща в червения клуб! Легендата на „червените“ поема ново предизвикателство, за да помогне за изграждането на отбора преди завръщането му в Националната баскетболна лига.

Добре дошъл у дома, Данчо!", написаха от ЦСКА в профила си в соцалните мрежи.

Само преди ден стана ясно, че Бозов се разделя с Рилски спортист, където прекара последните 13 години, като в първите 7 бе капитан и затвърди репутацията си на един от най-добрите български баскетболисти. През 2020 г. бившият гард сложи край на своята професионална кариера и започна работа в школата на клуба. 3 години по-късно той влезе в щаба на мъжкия тим, където бе до миналия сезон и помогна за спечелването на бронза в родния елит.


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#Йордан Бозов #БК ЦСКА

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