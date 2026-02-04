Йордан Гълъбов: Отиваме с големи надежди на европейското първенство

Йордан Гълъбов, председателят на Българската федерация по фехтовка, изрази задоволството си след силното начало на годината от страна на родните състезатели. Българският отбор на сабя в състав Симеон Далеков, Станимир Пелов, Николай-Томас Георгиев и Радослав Воденов спечели първи медал в историята на българската фехтовка от турнир за Световната купа младежи отборно. Сабльорите завоюваха бронзовото отличие в надпреварата „Аспарухов меч“ в Пловдив през изминалия уикенд.

„Годината започна много добре за нас. Още на Световната купа за жени в Тунис Йоана Илиева се представи блестящо и стана пета. Така тя зае вече второ място в световната ранглиста, така че за нас годината започна положително. Младежите показаха, че имат голям потенциал още на първата Световна купа в Бостън. Там извоюваха пето място, което досега също не бяхме правили. В Пловдив те показаха възможностите си и че световният елит трябва да се съобразява с нашия отбор. Извоюваха първия медал за младежи от Световна купа и то отборно - досега имахме само индивидуални медали“, каза Йордан Гълъбов на пресконференция в София.

Младежкият национален отбор ще участва на европейското първенство в Тбилиси, Грузия, между 20 и 23 февруари, а там председателят на федерацията се надява тимът ни да продължи успехите от Пловдив.

„Това оттук нататък задължава. Те трябва да се доказват с всяко изминато състезание в тяхната възраст, да показват качества и възможности. Предстои им европейско първенство, отиваме с големи надежди към него. То е след 20 дни в Тбилиси, Грузия, и е за кадети и младежи. Надявам се да оправдаем надеждите и те да имат спортното щастие да покажат добри резултати“, добави Гълъбов.

Попитан дали ще бъде отбелязана стогодишнината на Българската федерация по фехтовка, той заяви: