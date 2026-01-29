БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Йордан Иванов, ДСБ: Ултиматумите в ПП-ДБ не са правилният път, нужни са преговори за силни листи

У нас
дсб
В рамките на коалицията "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" не бива да се действа с ултиматуми при подреждането на кандидатските листи за предстоящите парламентарни избори. Това заяви в "Още от деня" Йордан Иванов,заместник-председател на ДСБ, които са част т коалицията.

Той подчерта, че разговорите тепърва предстоят и целта е излъчването на "най-качествените листи и възможно най-добър изборен резултат".

По думите му едностранното поставяне на условия, включително по отношение на конкретни имена, не е правилен подход в демократична коалиция.

"Не търсете интрига там, където няма. Ние сме в добри отношения и ще водим преговори", заяви Иванов.

Той коментира и темата за Антикорупционната комисия, като определи закриването ѝ и прехвърлянето на разследващи правомощия към други структури като грешен ход. Според него това не води до реална борба с корупцията.

"Прехвърлиха разследващите правомощия в т.нар. БОП и хвърлиха компроматите в ДАНС. Това не е борба с корупцията. Напротив – това е саморазправяне с политически опоненти. ДАНС все повече се превръща във вентилатор на компромати на гнусни политически интриги", коментира той и изрази опасения, че се унищожават материали, които биха могли да разкрият кой стои зад подобни поръчки.

По отношение на Изборния кодекс заместник-председателят на ДСБ обвини "Възраждане", че изпълнява политическа поръчка на ГЕРБ и ДПС, целяща ограничаване на изборните секции в чужбина. Според него това противоконституционно ограничава правото на глас на българските граждани зад граница.

"20 изборни секции във Великобритания – как ще гласуват 20 000 човека - няма да могат. Как ще има 20 секции в 50 американски щата - не може. Ако вярваха в аргументите си, трябваше да предложат изборен район "Чужбина".

и даде пример с Великобритания и САЩ, където според предложените промени хиляди избиратели няма да могат реално да упражнят правото си на вот.

Иванов защити предложението за връщане на машинния протокол, като припомни, че в периода на използването му не е имало доказани нарушения в изборния процес.

