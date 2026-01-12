БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Йордан Иванов е новият старши треньор на Академик Бултекс 99

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Йордан Иванов е новият старши треньор на Академик Бултекс 99
Йордан Иванов е новият старши треньор на Академик Бултекс 99, съобщиха от баскетболния клуб, който по-рано днес се раздели с досегашния си наставник - Йордан Янков.

Иванов има 4 години опит като старши треньор на националния отбор при възрастовата група U16, а през миналата година бе в щаба на България U16 като помощник. Има множество медали на национално и международно ниво при подрастващите.

"Сега идва време да приложи своята философия за развитие и на най-високо ниво. Добре дошъл на пейката, тренер", написаха от клуба.

След 15 изиграни срещи от началото на настоящия сезон в Националната баскетболна лига (НБЛ) пловдивският тим има едва 4 успеха и 11 поражения и заема деветото място в класирането.

