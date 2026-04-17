Йордан Иванов: Фаулове не се изпълняват лесно при високо напрежение

Старши треньорът на Академик Бултекс 99 Йордан Иванов отдаде загубата с 82:90 като гост на Спартак Плевен на слабата ефективност от наказателната линия в двубоя от 31-вия кръг на Националната баскетболна лига.

"Загубихме заради критично ниския процент от наказателната линия“, заяви Иванов след срещата, като подчерта, че при по-добра успеваемост от фаул линията развоят на мача е можел да бъде различен и да не се стигне до решаващи моменти в края.

Наставникът отбеляза, че изпълнението на наказателни удари в подобни ситуации не е лесна задача за състезателите. "Фаулове не се изпълняват лесно, когато пулсът ти е ускорен и си изморен“, допълни той, като посочи и късата ротация като допълнителен фактор, оказал влияние върху представянето на отбора.

Иванов изтъкна, че натрупаните лични нарушения също са затруднили тима му в хода на срещата, като част от играчите са били ограничени в действията си в защита. Освен това отсъствието на Николай Михайлов е намалило възможностите за вариативност, тъй като той е баскетболист, способен да покрива повече от една позиция.

Въпреки поражението треньорът изрази задоволство от характера, който неговите състезатели са показали. По думите му, във фаза защита никой не се е пестил и отборът е демонстрирал желание за борба до последно.

До края на сезона Иванов очаква същата отдаденост от своите играчи, независимо от ситуацията в класирането. Той призна, че шансовете за участие в плейофите са минимални, което е разочароващо, тъй като това е било основната цел пред тима.

В заключение наставникът на Академик Бултекс 99 коментира и представянето на съперника, като определи Спартак Плевен като един от най-силните домакини в първенството.