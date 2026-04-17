Йордан Иванов: Фаулове не се изпълняват лесно при високо напрежение

Треньорът на Академик Бултекс 99 отчете слабата успеваемост от наказателната линия и късата ротация като основни причини за поражението от Спартак

Старши треньорът на Академик Бултекс 99 Йордан Иванов отдаде загубата с 82:90 като гост на Спартак Плевен на слабата ефективност от наказателната линия в двубоя от 31-вия кръг на Националната баскетболна лига.

"Загубихме заради критично ниския процент от наказателната линия“, заяви Иванов след срещата, като подчерта, че при по-добра успеваемост от фаул линията развоят на мача е можел да бъде различен и да не се стигне до решаващи моменти в края.

Наставникът отбеляза, че изпълнението на наказателни удари в подобни ситуации не е лесна задача за състезателите. "Фаулове не се изпълняват лесно, когато пулсът ти е ускорен и си изморен“, допълни той, като посочи и късата ротация като допълнителен фактор, оказал влияние върху представянето на отбора.

Иванов изтъкна, че натрупаните лични нарушения също са затруднили тима му в хода на срещата, като част от играчите са били ограничени в действията си в защита. Освен това отсъствието на Николай Михайлов е намалило възможностите за вариативност, тъй като той е баскетболист, способен да покрива повече от една позиция.

Въпреки поражението треньорът изрази задоволство от характера, който неговите състезатели са показали. По думите му, във фаза защита никой не се е пестил и отборът е демонстрирал желание за борба до последно.

До края на сезона Иванов очаква същата отдаденост от своите играчи, независимо от ситуацията в класирането. Той призна, че шансовете за участие в плейофите са минимални, което е разочароващо, тъй като това е било основната цел пред тима.

В заключение наставникът на Академик Бултекс 99 коментира и представянето на съперника, като определи Спартак Плевен като един от най-силните домакини в първенството.

Свързани статии:

Спартак Плевен уби мечтите на Академик за плейофи след трилър
Спартак Плевен уби мечтите на Академик за плейофи след трилър
Спартак Плевен  уби мечтите на Академик за плейофи след трилър.
Чете се за: 04:20 мин.
ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
5
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
6
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Български баскетбол

Желко Лукаич: Публиката беше нашият шести играч
Желко Лукаич: Публиката беше нашият шести играч
Усилията на Везенков узакониха първото място на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО) Усилията на Везенков узакониха първото място на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:17 мин.
Черно море не срещна затруднения в домакинството си на Берое Черно море не срещна затруднения в домакинството си на Берое
Чете се за: 02:40 мин.
Спартак Плевен уби мечтите на Академик за плейофи след трилър Спартак Плевен уби мечтите на Академик за плейофи след трилър
Чете се за: 04:20 мин.
Балкан спечели убедително гостуването си на Шумен Балкан спечели убедително гостуването си на Шумен
Чете се за: 01:30 мин.
Миньор 2015 удържа Ботев 2012 Миньор 2015 удържа Ботев 2012
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:47 мин.
Политика
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните "Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
Чете се за: 05:25 мин.
Парламентарни Избори 2026
"Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4% "Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4%
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание "Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
200 000 евро, разделени в пликове за купуване на гласове, открити...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
САЩ ще забавят доставките на оръжие: Кои ще са засегнатите държави
Чете се за: 00:55 мин.
По света
