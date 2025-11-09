БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Йoрдан Минчев и Кемниц със загуба в баскетболно първенство на Германия

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Йoрдан Минчев и Кемниц със загуба в баскетболно първенство на Германия
Йoрдан Минчев реализира 11 точки при загубата на Кемниц като гост на Йена със 72:85 (24:8, 17:28, 16:20, 15:29) в среща от седмия кръг на мъжкото баскетболно първенство на Германия.

Българският национал добави към статистиката си 5 борби, 2 асистенции и 1 отнета топка за 21 минути.

Кемниц е с актив от четири победи и три загуби в шампионата, заемайки девето място в класирането. Следващият мач за тима ще бъде на 23 ноември срещу АЛБА Берлин.

Константин Костадинов и Тенерифе победиха гостуващия Сан Пабло Бургос със 101:97 (24:22, 28:26, 24:20, 25:29) в мач от шестия кръг на испанското първенство.

Българинът влезе като резерва и игра само 1:47 минута.

На 16 ноември Костадинов и съотборниците му ще гостуват на Валенсия в двубой от следващия кръг.

