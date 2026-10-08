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Йордан Минчев и Манреса записаха първа победа в Еврокъп след зрелищен мач с Улм

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Спорт
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Българският национал допринесе с 3 точки, 4 борби и 2 асистенции за успеха със 101:89, а Тими Алън блесна с 30 точки

Йордан Минчев и Манреса записаха първа победа в Еврокъп след зрелищен мач с Улм
Снимка: Startphoto.bg
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Българският баскетболен национал Йордан Минчев и неговият Манреса постигнаха първата си победа в тазгодишното издание на Еврокъп. Испанският тим се наложи със 101:89 над германския Улм пред собствена публика в двубой от втория кръг на група D.

Минчев получи 17 минути игрово време, в които се отчете с 3 точки, 4 борби и 2 асистенции, като помогна на съотборниците си да стигнат до важния успех в европейската надпревара.

Домакините демонстрираха сериозно превъзходство още от началните минути и успяха да наложат високо темпо в нападение. Манреса изигра изключително силно първо полувреме, след което се оттегли на почивката с убедителна преднина от 62:45.

През третата четвърт германският състав опита да се върне в двубоя и успя да намали част от изоставането си. Въпреки това испанците запазиха контрола върху срещата и преди заключителните десет минути водеха с 82:69.
В последната част Манреса не позволи на съперника да застраши сериозно преднината му и затвори мача при крайното 101:89.

Над всички за победителите беше Тими Алън, който реализира впечатляващите 30 точки и имаше основен принос за първия успех на испанския тим в турнира.

В група D на Еврокъп участва и българският Балкан Ботевград, което придава допълнителен интерес на битката за класиране в следващата фаза на надпреварата.

За Йордан Минчев и съотборниците му предстоят две сериозни изпитания. На 11 октомври Манреса гостува на Реал Мадрид в среща от третия кръг на испанското първенство.

Само два дни по-късно, на 13 октомври, испанският отбор ще се изправи срещу турския Бахчешехир като гост в следващия си двубой от Еврокъп.

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#БК Манреса #Йордан Минчев 

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