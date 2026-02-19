Йордан Минчев с "дабъл-дабъл" за третата поредна победа на БК Кемниц в Германия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Победата е общо десета от началото на сезона за Кемниц, който се изкачи на десето място във временното класиране в Бундеслигата.

йордан минчев отново сред добрите кемниц записа победа еврокъп
Слушай новината

Националът Йордан Минчев и клубният му отбор Кемниц се наложиха над Хайделберг с 99:96 след продължение като домакин в двубой от 21-ия кръг от първенството на Германия по баскетбол за мъже.

Победата беше трета поредна и общо десета от началото на сезона за Кемниц, който се изкачи на десето място във временното класиране в Бундеслигата.

Йордан Минчев отново изигра отличен мач за своя тим, допринасяйки за успеха с "дабъл-дабъл" от 16 точки и 10 борби, а добави и 2 асистенции за 41 минути на терена. Най-резултатен от съотборниците му беше Найки Сибанде с 18 точки и 6 борби.

Двата състава направиха равностоен сблъсък, в който резултатът бе равен - 74:74 след 40 минути игра. В допълнителните 5 минути домакините поведоха с 87:82, Хайделберг изравни и впоследствие поведе при 96:95, но Кемниц се пребори за победата.

Сега за Минчев и съотборниците му в първенството на страната предстои гостуване на Вюрцбург на 6 март, а два дни по-късно и домакинство срещу Улм.

