ИЗВЕСТИЯ

Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Юго Умбер се класира за първия си полуфинал на тенис турнира в Стокхолм

Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
На полуфиналите французинът ще играе с Холгер Руне.

юго умбер класира първия полуфинал тенис турнира стокхолм
Снимка: БГНЕС
Юго Умбер се класира за 21-ия си полуфинал в Тура. Французинът победи Лоренцо Сонего с 6:7, 6:0, 6:3 на четвъртфиналите на тенис турнира в Стокхолм.

В следващия си мач финалистът от Мастърса в Париж миналата година, ще играе срещу водача в схемата Холгер Руне, който отстрани по подобен начин Томас Ечевери с 6:7, 6:3, 6:4.

Умбер и Сонего се изправиха един срещу друг за девети път, като френският тенисист водеше с 5-3, благодарение на двусетовите си победи през сезона в Марсилия на закрито и в Ийстбърн на трева.

Този път сценарият беше доста различен. Умбер бе по-малко уверен в сервисите си в първия сет, отколкото предишния ден срещу Матео Беретини. 27-годишният французин пропусна възможност да пробие сервиса на Сонего и да излезе напред в резултата. В последвалия тайбрек 30-годишният Сонего беше по-агресивен и при резултат 3-3 принуди Умбер да допусне четири последователни грешки, за да спечели първия сет след 1 час и 14 минути игра. С 69% успеваемост на първия сервис и 81% спечелени точки зад гърба си, италианецът направи разликата благодарение на превъзходната си ефективност на сервиса.

Във втория сет беше точно обратното. 25-ият в света французин беше безапелационен и проби три пъти сервиса на Сонего, за да изравни резултата след 6:0. Решителният сет беше по-скоро като първия до 3:3, след което 47-ият в световната ранглиста италианец се пропука и допусна два пробива. След 2 часа и 43 минути на корта, Юго Умбер спечели срещата и се класира за първи път на полуфиналите на тенис турнира в Стокхолм.

