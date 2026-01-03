БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Успешно начало за съставите на Австралия и САЩ на Юнайтед Къп

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Отборни турнири
Запази

Състезателите на САЩ се наложиха над Аржентина, докато австралийците надвиха Норвегия.

Сторм Хънтър Джон Патрик Смит
Снимка: БТА
Слушай новината

Съставите на САЩ и Австралия започнаха с победи участието си на турнира по тенис за смесени отбори Юнайтед Къп, който се провежда в Пърт и Сидни (Австралия).

Състезателите на САЩ се наложиха над тима на Аржентина с 2:1 успеха в Пърт и оглавиха временното класиране в група А. За аржентинците загубата беше първа от двата им мача до момента, а трети в групата е Испания, които има едно поражение.

Себастиан Баес преодоля Тейлър Фриц с 4:6, 7:5, 6:4 за два часа и 35 минути игра, записвайки едва втората си победа над тенисист от топ 10, но Коко Гоф изравни резултата след успех само за 58 минути над 66-ата в света Солана Сиера с 6:1, 6:1. В решителния мач на смесени двойки Гоф си партнира с Крисчън Харисън, за да се справят с Мария Лурдес Карле и Гуидо Андреоци с 6:4, 6:1 за 63 минути.

„Чувствам, че мога да играя по-добре, което е още по-вълнуващо. Винаги е трудно да в първия ти мач за сезона, особено срещу съперничка като нея. Наистина съм доволна от това как се справих с всички емоции“, коментира Гоф на корта след мача, цитирана от официалния сайт на турнира.

В група Е домакините от Австралия излязоха начело, след като надделяха трудно над Норвегия с 2:1. Третият отбор в групата е Чехия.

Каспер Рууд се наложи над звездата на домакините Алекс де Минор с 6:3, 6:3 на сингъл при мъжете, докато при жените Сторм Хънтър победи Малене Хелгьо с 6:2, 7:6(3) за час и 42 минути игра. При двойките Хънтър в тандем с Джей Пи Смит надиграха Улрике Ейкери и Виктор Дурасович след обрат с 4:6, 6:1, 10-4.

„Ще ви кажа какво, Сторм се представи отлично. Аз просто участвах. Тя имаше наистина добър контрол върху всичките си удари. Страхотна победа и страхотно завръщане. Никога не е лесно да се изправиш срещу добър отбор“, заяви Смит.

#тенис турнир Юнайтед Къп 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Спорт

Арина Сабаленка започна годината с рутинна победа в Бризбейн
Арина Сабаленка започна годината с рутинна победа в Бризбейн
Новак Джокович пропуска турнира в Аделаида Новак Джокович пропуска турнира в Аделаида
Чете се за: 01:25 мин.
Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа! Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Чете се за: 02:17 мин.
Волейболистът Николай Къртев подписа с Монпелие Волейболистът Николай Къртев подписа с Монпелие
Чете се за: 00:40 мин.
Националите по волейбол до 18 г. загубиха драматично втората си среща от европейската квалификация в Подгорица Националите по волейбол до 18 г. загубиха драматично втората си среща от европейската квалификация в Подгорица
Чете се за: 02:07 мин.
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ