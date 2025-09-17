Юлиана Янева направи фурор в Загреб



Българската боркиня Юлияна Янева направи истински фурор на световното първенство в Загреб!

След 4 поредни победи тя стигна до първия си финал на шампионат от такъв ранг.

Как стигна дотам:

стартира с туш над рускинята Ханум Велиева;

победи със 7:6 севернокорейката Сол Гум Парк, пета на Олимпиада;

на четвъртфинала надви с 8:4 румънката Катерина Зеленик – №2 в света;

на полуфинала направи сензация – спечели с 6:1 срещу китайката Джиа Лонг, световна шампионка от 2024 г.

За златото Юлияна ще се изправи срещу японката Ами Иши, световна шампионка от по-горна категория. Финалът е в четвъртък вечер и ще се излъчва по БНТ 3.

До момента най-доброто ѝ класиране беше 5-о място (2019), а като млада има и сребро от световното за девойки (2017).

Другата ни представителка, Биляна Дудова, ще гони бронз през репешажите. Първо ще се изправи срещу италианката Аурора Кампаня, а ако успее – я чакат още два тежки мача.

Репешажите са от 11:30 ч., финалите – от 19:00 ч., на живо по БНТ 3.





