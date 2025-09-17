БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2...
Чете се за: 01:47 мин.
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юлиана Янева направи фурор в Загреб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Деца
Запази
юлияна янева успях покажа юлиана янева
Слушай новината


Българската боркиня Юлияна Янева направи истински фурор на световното първенство в Загреб!

След 4 поредни победи тя стигна до първия си финал на шампионат от такъв ранг.

Как стигна дотам:

стартира с туш над рускинята Ханум Велиева;
победи със 7:6 севернокорейката Сол Гум Парк, пета на Олимпиада;
на четвъртфинала надви с 8:4 румънката Катерина Зеленик – №2 в света;
на полуфинала направи сензация – спечели с 6:1 срещу китайката Джиа Лонг, световна шампионка от 2024 г.
За златото Юлияна ще се изправи срещу японката Ами Иши, световна шампионка от по-горна категория. Финалът е в четвъртък вечер и ще се излъчва по БНТ 3.

До момента най-доброто ѝ класиране беше 5-о място (2019), а като млада има и сребро от световното за девойки (2017).

Другата ни представителка, Биляна Дудова, ще гони бронз през репешажите. Първо ще се изправи срещу италианката Аурора Кампаня, а ако успее – я чакат още два тежки мача.

Репешажите са от 11:30 ч., финалите – от 19:00 ч., на живо по БНТ 3.



Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Връхлитат ни студ и силен вятър
3
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
5
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
6
"Зависими", "бухалки" и...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Спорт

Саръбоюков завърши пети
Саръбоюков завърши пети
Спортни новини 16.09.2025 г. Спортни новини 16.09.2025 г.
Чете се за: 01:47 мин.
България лети на Световното по волейбол! България лети на Световното по волейбол!
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 15.09.2025 г. Спортни новини 15.09.2025 г.
Чете се за: 03:42 мин.
България на 1/8-финалите на Мондиала във Филипините! България на 1/8-финалите на Мондиала във Филипините!
Чете се за: 00:35 мин.
Арманд Дуплантис пак летя! Арманд Дуплантис пак летя!
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета...
Чете се за: 08:30 мин.
У нас
ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Зависими", "бухалки" и...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ