Юлия Таубиц добави и олимпийска титла към колекцията си от златни медали в шейните

Германката Юлия Таубиц спечели златния олимпийски медал в женските шейни по единично и добави към колекцията си от отличия единственото значимо, което ѝ липсваше до момента.

На 29 години и при второто си участие на олимпийски игри Таубиц вече има една олимпийска титла, осем световни и две европейски и продължи традицията, започнала през 1998 година в Нагано, германки неизменно да триумфира в тази дисциплина.

На улея в Кортина Таубиц пое водачеството още след втория манш и не го изпусна в оставащите два. Тя финишира с общо време от 3 минути и 30.625 секунди.

Сребърният медал с изоставане от 0.918 секунди спечели Елина Бота от Латвия. Двукратната бронзова медалистка от световни първенства се възползва от грубата грешка на германката Мерле Малу Фребел, която загуби около секунда и половина в третия манш и в крайна сметка не само отпадна от борбата за златото, но и се свлече до осмото място в крайното класиране.

На почетната стълбичка се качи и американката Ашли Фаркухарсон. Тя финишира на 0.957 секунди зад Таубиц и донесе първо отличие на САЩ в женските шейни от 2014 година насам.

Разочарованието в състезанието обаче остана за феновете на Италия, тъй като двете представителки на домакини - Верена Хофер и Сандра Робачер, останаха четвърта и пета.