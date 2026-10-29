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Юлия Тодорова: Младежката политика трябва да отговаря на потребностите на младите хора

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Спорт
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Техните идеи, потребности и предложения трябва да намират реално отражение в решенията на институциите, сподели заместник-министърът на спорта.

Юлия Тодорова: Младежката политика трябва да отговаря на потребностите на младите хора
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Младежката политика трябва да отговаря на реалните потребности на младите хора и да създава възможности за тяхното развитие. Това каза заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова по време на втората Национална младежка конференция “От очакванията на младите хора към конкретни предложения за младежката политика в България”, която се организира от Министерството на младежта и спорта и събра млади хора от различни региони и среди на възраст между 15 и 29 години и представители на институции и младежки центрове, за да обсъдят развитието на младежката политика на местно и национално ниво.

Младите хора трябва да бъдат активна страна в създаването на младежките политики, а не просто техен адресат. Техните идеи, потребности и предложения трябва да намират реално отражение в решенията на институциите. Именно затова диалогът с тях е толкова важен“, заяви зам.-министър Тодорова.

В рамките на събитието беше представена темата за същността, целите и основните механизми на младежката политика в България, последвана от дискусия с експерти и практици в областта на младежката работа. Участниците имаха възможност да обменят опит, да поставят въпроси и да споделят добри практики и работещи решения.

По време на конференцията участниците работиха по групи в три основни направления: младежко участие, младежка политика на местно ниво и работа с младите хора. Те обсъдиха какво работи и какво липсва в съществуващите политики, какви промени са необходими и какви конкретни действия могат да бъдат предприети за подобряване на средата и възможностите пред младите хора.

За нас е важно резултатът от тази конференция да не остане само като сбор от добри идеи, а да се превърне в конкретни предложения и следващи стъпки. Убедена съм, че изготвянето на „Пакета от младежки предложения“ ще бъде важна основа за развитието на по-ефективни младежки политики, съобразени с очакванията и потребностите на младите хора“, допълни зам.-министър Юлия Тодорова.

Като резултат от конференцията ще бъде изготвен „Пакет от младежки предложения“, който ще обедини основните предизвикателства, конкретните предложения за промяна, отговорните институции и възможностите за включване на младите хора в тяхната реализация. Предвижда се предложенията да бъдат обобщени и във визуална инфографика, която да послужи като основа за следващите стъпки в процеса.

На събитието присъстваха още Желязко Желязков, съветник на министъра на младежта и спорта, Мадлен Митева, директор на дирекция “Младежки политики”, Иван Голомеев, член на Комисията по въпросите на младежта и спорта в 52-рото НС и Данаил Русев, заместник-министър на труда и социалната политика.

#зам.-министър на спорта Юлия Тодорова

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