Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Юлиян Петков: Изпуснахме две-три положения

Спорт
Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков коментира загубата на своя тим при гостуването на Берое в Стара Загора.

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков коментира загубата на своя тим при гостуването на Берое в Стара Загора.

"Не влязохме добре в мача. Още в първата минута получихме ранен гол, който обърка плановете ни. Опитахме се след това по някакъв начин да дадем повече агресия в половината на Берое. Изпуснахме две-три положения. Получихме нелеп втори гол след грешка в отбраната и това разконцентрира играта ни. След това не успяхме да се върнем в мача. Отборът на Берое изглеждаше като този, който има по-голямо желание за игра и за победа. Ясно е, че мотивацията при тях беше различна", коментира треньорът.

Той призна, че неговият тим не е стоял добре на терена, особено през първата част и посочи, че мачът е бил изключително важен за Берое, с оглед на другите резултати и борбата за оставане в групата.

"Бяхме си казали, че поне в първите 15-20 минути трябва да сме изключително концентрирани, но не успяхме да го направим и с тези ранни голове се пречупихме. Имаше период в началото на второто полувреме, в който създадохме две-три ситуации след центрирания. Точно тогава натиснахме Берое, но допуснахме нова грешка при неразбирателство между вратаря и защитник, и получихме втори гол. Оттам нататък мачът практически приключи, защото след това беше много трудно - Берое се прибра и чакаше да затвори мача", каза още Юлиян Петков.

Относно мотивацията и амбициите на Славия до края на първенството той сподели:

"Мотивацията в момента е трудна тема, но се опитваме да я подобрим и да излизаме във всеки мач за победа. Виждате, че много млади футболисти получават шанс - влизат през второто полувреме, а някои и започват от първата минута, за да трупат опит и игрови минути. Неприятното е, че резултатите са негативни и това е най-лошото в момента. Липсата на подкрепа също се отразява, защото футболистите са много млади. Искат да показват най-доброто от себе си на терена, но това им влияе. Когато пускаш играчи на 17-19 години и вместо подкрепа има протести, това неизбежно се отразява както на тях, така и на отбора като цяло", коментира още Юлиян Петков.

