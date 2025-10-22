БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Юношеските национали до 15 г. завършиха трети на турнира на УЕФА след загуба от Полша

Деца
Юношеските национали до 15 г. завършиха трети на УЕФА след загуба от Полша
Юношеският национален отбор на България до 15 години завърши участието си в Турнира за развитие на УЕФАс загуба 0:2 от Полша в последния мач, игран на базата на БФС в Бояна. След това поражение нашите момчета заеха третото място в крайното класиране с 5 точки.

Шампион стана Словакия, която победи Литва с 5:4 и събра 6 точки. Със същия актив завърши и Полша, но заема втора позиция заради загубата си в прекия двубой със словаците. Литва остана последна с 1 точка, спечелена след равенството с България в първия ден на турнира.

По регламента на надпреварата, ако срещата завърши наравно, се изпълняват дузпи – победителят от тях получава 2 точки, а загубилият 1. Турнирът се проведе с цел развитие и натрупване на международен опит за младите футболисти.

Въпреки крайното класиране, българският отбор показа добра организация, дисциплина и желание, като остави позитивно впечатление със смелата си игра и борбеност срещу силни съперници. Треньорският щаб определи участието като ценна стъпка в изграждането на следващото поколение национали.

