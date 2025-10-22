Юношеските национали до 15 г. завършиха трети на турнира на УЕФА след загуба от Полша

Юношеският национален отбор на България до 15 години завърши участието си в Турнира за развитие на УЕФАс загуба 0:2 от Полша в последния мач, игран на базата на БФС в Бояна. След това поражение нашите момчета заеха третото място в крайното класиране с 5 точки.

Шампион стана Словакия, която победи Литва с 5:4 и събра 6 точки. Със същия актив завърши и Полша, но заема втора позиция заради загубата си в прекия двубой със словаците. Литва остана последна с 1 точка, спечелена след равенството с България в първия ден на турнира.

По регламента на надпреварата, ако срещата завърши наравно, се изпълняват дузпи – победителят от тях получава 2 точки, а загубилият 1. Турнирът се проведе с цел развитие и натрупване на международен опит за младите футболисти.

Въпреки крайното класиране, българският отбор показа добра организация, дисциплина и желание, като остави позитивно впечатление със смелата си игра и борбеност срещу силни съперници. Треньорският щаб определи участието като ценна стъпка в изграждането на следващото поколение национали.