Юношеските национали по футбол приключиха лагера преди европейските квалификации

Националният отбор на България U17 по футбол завърши своя лагер, който се явяваше част от подготовката за европейските квалификации, които ще се проведат през октомври.



Подопечните на треньора Светослав Петров се събраха на базата в НСА на 2-ри септември, след което заминаха за подготовка в Кайзерау, Германия.



По време на лагера бяха изиграни три контроли, както следва:

Фортуна Дюселдорф - България U17 2:2

Голмайстори: Мартин Петков, Ернан Ангелов



Борусия Дортмунд - България U17 1:1

Голмайстор: Андрей Грозданов



Вестфалия - България U17 0:2

Голмайстори: Петър Благоев, Андрей Грозданов

България U17 ще играе европейски квалификации в края на октомври, в които ще се изправи срещу отборите на Словакия, Швейцария и Сан Марино. Двубоите ще се проведат от 28.10-03.11 в Словакия.