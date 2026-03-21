Ювентус изпусна победата срещу Сасуоло след пропусната дузпа и късен натиск

"Бианконерите“ стигнаха само до равенство 1:1 и се смъкнаха до петото място в Серия А

ювентус изпусна победата сасуоло пропусната дузпа късен натиск
Снимка: AP Photo
Ювентус направи грешна стъпка в битката за челните позиции в Серия А, след като завърши 1:1 срещу Сасуоло в двубой от 30-ия кръг.

Домакините започнаха по-добре срещата и поведоха още в 14-ата минута чрез Кенан Йълдъз, който се възползва от дълъг пас и реализира за 1:0. До почивката "бианконерите“ контролираха играта и бяха по-близо до втори гол, но не успяха да увеличат аванса си.

След паузата Сасуоло изравни в 52-ата минута, когато Андреа Пинамонти завърши добра комбинация с Доменико Берарди и Волпато за 1:1.

Ювентус натисна в заключителните минути и получи отличен шанс да стигне до победата. В 86-ата минута домакините получиха дузпа след намеса на ВАР за игра с ръка в наказателното поле, но капитанът Мануел Локатели пропусна, след като ударът му бе спасен от вратаря Мурич.

До края "старата госпожа“ създаде още положения, но така и не намери път към втори гол.

След равенството Ювентус заема пето място в класирането с 54 точки, докато Сасуоло е десети с 39 пункта.

#ФК Сасуоло #Серия А 2025/26 #ФК Ювентус

Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
1
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в зала в Торун
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
3
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
4
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
5
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
6
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Още от: Футбол

Борусия Дортмунд с впечатляващ обрат срещу Хамбургер в голов спектакъл
Борусия Дортмунд с впечатляващ обрат срещу Хамбургер в голов спектакъл
Евертън разгроми Челси и засили амбициите си за Европа Евертън разгроми Челси и засили амбициите си за Европа
Чете се за: 01:25 мин.
Милан надви Торино в голов трилър и си върна второто място в Серия А Милан надви Торино в голов трилър и си върна второто място в Серия А
Чете се за: 00:57 мин.
Илиан Илиев: Липсва ни креативност и се подадохме на пресата на Левски Илиан Илиев: Липсва ни креативност и се подадохме на пресата на Левски
Чете се за: 01:22 мин.
Хулио Веласкес: Победите ни дават увереност, но оставаме здраво стъпили на земята Хулио Веласкес: Победите ни дават увереност, но оставаме здраво стъпили на земята
Чете се за: 01:55 мин.
Очаквайте Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт" Очаквайте Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт"
Чете се за: 00:30 мин.

Когато климатът изчезне от новините: Как дезинформацията печели?
Когато климатът изчезне от новините: Как дезинформацията печели?
Чете се за: 13:00 мин.
Общество
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия
Чете се за: 06:20 мин.
По света
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
В Чехия се състояха най-големите антиправителствени протести от...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Войните пренареждат ваканциите: Българите избират Европа пред...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Отново работа от вкъщи? Предлагат се мерки за овладяване на...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
