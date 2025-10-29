Ювентус победи Удинезе за първи успех под ръководството на Масимо Брамбила

Ювентус победи Удинезе с 3:1 в мач от 9-ия кръг на Серия А. Успехът е първи за "бианконерите" след раздялата с Игор Тудор и под ръководството на Масимо Брамбила.

Домакините получиха 11-метров наказателен удар след само 3 минути игра на стадион "Алианц" в Торино. Саба Гогличидзе повали Душан Влахович, а нападателят се разписа от бялата точка.

Сърбинът можеше да удвои головата си сметка в 16-ата минута, но негов гол бе отменен заради засада.

В добавеното време на първото полувреме гостите възобновиха равенството. Николо Дзаниоло изравни с удар от вътрешността на наказателното поле.

След почивката играчите на Юве върнаха преднината си. Федерико Гати засече с глава центриране на Андреа Камбиазо.

В добавеното време футболистите от Торино получиха дузпа за нарушение на Саба Гогличидзе срещу Кенан Йълдъз. Именно Йълдъз оформи крайния резултат от бялата точка.

Ювентус се изкачи до 6-ото място в класирането с актив от 15 пункта. Удинезе остава на 9-ата позиция в подреждането с 12 точки.