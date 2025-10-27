Ювентус уволни наставника Игор Тудор

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор вече не е начело на състава, съобщиха от клуба.

Масимо Брамбила ще бъде времененно начело, докато не бъде назначен друг.

Тудор води Ювентус от март 2025 г. След осем мача, отборът от Торино е на осмо място в Серия А с 12 точки.

Последните три мача от първенството на отбора бяха загубени от Комо (0:2) и Лацио (0:1), а също така загубиха от Реал Мадрид (0:1) в Шампионската лига. Освен това, Ювентус не е печелил от 13 септември - пет равенства и три загуби в последните си осем мача.