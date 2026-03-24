Ювентус ще опита да си върне Коло Муани

Ювентус обмисля да си върне Рандал Коло Муани, съобщава италианското издание „Гадзета дело Спорт“.

В момента френският национал играе под наем в Тотнъм, но след края на сезона трябва да се завърне в Пари Сен Жермен, който държи правата му.

Самият нападател е склонен отново да облече екипа на „бианконерите“, а от ПСЖ също не възнамеряват да го задържат, тъй като не попада в плановете на треньора Луис Енрике. Парижани дори обмислят вариант за сделка, включваща канадския нападател Джонатан Дейвид.

Коло Муани е оставил добри впечатления в Торино, като за краткия си престой реализира 10 попадения в първенството и на световното клубно първенство.

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети отдавна следи развитието на французина още от периода си в Наполи, когато Коло Муани впечатляваше с екипа на Айнтрахт Франкфурт и реализира 23 гола.