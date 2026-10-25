Ювентус спечели гостуването си на Лече с голове преди почивката

Ювентус спечели с 2:0 гостуването си на Лече в мач от осмия кръг на италианската Серия А.

Уестън Маккени откри резултата за гостите в 29-ата минута след асистенция на Федерико Гати. Дъглас Луис удвои преднината на „бианконерите“ в 41-ата минута, възползвайки се от подаване на същия съотборник.

В самия край на срещата защитникът на домакините Киалонда Гаспар получи втори жълт картон и трябваше да напусне терена.

След успеха Ювентус се изкачи на седмо място в класирането с актив от 14 точки, а Лече заема 12-а позиция с 9.