Южна Африка избра да кандидатства с Дърбан за домакинство на Игрите през 2036 или 2040 г.

Република Южна Африка има желанието да стане първата африканска държава, която иска да организира летни Олимпийски игри през 2036 или 2040 година, като те избраха Дърбан за домакин, пише вестник "Льо Паризиен". Това е третият град в държава след Кейптаун и Йоханесбург.

Република Южна Африка организира успешно Световно първенство по футбол през 2010 година, като ще се базира на този опит при опита да впечатли Международния олимпийски комитет. Страната имаше срок до 31 октомври, но по-рано от крайния срок посочи Дърбан.

МОК ще направи избора за домакин на Олимпийските игри през 2036 година в средата на 2029, но още от следващия месец март ще отпаднат част от кандидатурите. Дърбан има време да уточни къде ще се проведат повечето спортни събития, като част от тях вероятно ще бъдат извън града, но в центъра на събитията ще бъде стадион "Моузес Мабхида", който бе изграден за Мондиала и има капацитет от 60 хиляди зрители.

До момента седем различни страни са кандидати за организирането на Олимпийските игри през 2036, редом до Република Южна Африка, като те са Индия, Катар, Република Корея, Германия, Унгария и Турция. Единствено Германия (1936 и 1972) и Република Корея (1988) са приемали Олимпиада до момента.