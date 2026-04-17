За четири денонощия са инсталирани и валидирани 7500 машини за гласуване

500 от машините са карантинирани, като този брой е очакван и е в рамките на нормалното

За четири денонощия са инсталирани и валидирани 7500 машини за гласуване, които представляват около 80% от общия брой за гласуване в страната.Процесът по подготовка на машините за гласуване се изпълнява по график и без извънредни ситуации, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

Всяка машина се проверява съгласно инструкциите и алгоритъма, предоставени от Централната избирателна комисия. Прави се проверка дали е инсталиран оригиналният код от довереното изграждане в МЕУ. След това машината се опакова и ѝ се поставя пломба, която се записва в специален протокол. Пломбата се отваря едва след края на предизборния ден, за да се извадят от машината флаш устройствата с паметта.

500 от машините са карантинирани. Този брой е очакван и е в рамките на нормалното.

В България ще се гласува с машини в над 9300 секции. На 8 април бяха подготвени и изпратени машините за гласуване в 130 секции в чужбина.

За първи път се проверяват 100% от машините, с които ще гласуваме на тези избори, бяха осигурени 100 държавни служители. Досега практиката беше да се проверяват само една трета от машините.

По-рано днес от министерството обявиха, че видеонаблюдението в изборния процес е организирано така, че да осигурява пълна прозрачност при преброяването на бюлетините, като същевременно гарантира неприкосновеността и тайната на вота.

По данни на МЕУ по време на самото гласуване не се извършва видеонаблюдение, а камерите в избирателните секции се изключват в изборните помещения, разположени в училища. Те се активират едва след официалното приключване на изборния ден и обявяването на края на гласуването от председателя на секционната избирателна комисия.

