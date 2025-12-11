БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец изпусна Десподов и ПАОК след спектакъл в Разград
Чете се за: 06:32 мин.
Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора
Чете се за: 04:12 мин.
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
Чете се за: 03:17 мин.
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
Окончателно: Варненски съд потвърди размера на паричната...
Чете се за: 02:30 мин.
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:20 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"За диабетика е смърт": Има ли забавяния и повод за притеснения за пациентите?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази

Отново се поставя въпросът за разплащанията към аптеките и осигуряването на лекарства за пациентите

диабетика смърт забавяния повод притеснения пациентите
Слушай новината

В края на годината отново се поставя въпросът за разплащанията към аптеките и осигуряването на лекарства за пациентите.

Институции и браншови организации дават различни оценки за ситуацията, а част от хронично болните изразяват тревога.

Според Инициативния комитет на магистър-фармацевтите проблемът с неизплатените средства от НЗОК към аптеките е реален и застрашава нормалното зареждане с медикаменти, особено в малките населени места. От Българския лекарски съюз уверяват, че тази година не се очакват затруднения с осигуряването на лекарства.

Според Българския лекарски съюз тази година не се очакват проблеми с изчерпването на бюджета на Здравната каса, каквито е имало през други години.

Васил Ходжев, магистър-фармацевт и член на УС на Български фармацевтичен съюз: "Няма напрежение в очакването за плащане от страна на Здравната каса. Парите се гласуват като част от бюджета на Здравната каса, който в момента, доколкото знам, има достатъчно наличност, за да бъдат направени разплащанията и дори получихме писмо, което ни уведомява за сроковете, в които трябва да поведем отчетите, без да могат да бъдат завършени навреме плащанията към края на тази година".

Не се очакват и затруднения със зареждането на лекарства.

Васил Ходжев, магистър-фармацевт и член на УС на Български фармацевтичен съюз: "Няма основание за такава тревога, тъй като нещата се случват в сроковете, в които се очаква. Новият договор със Здравната каса на ниво преговори е завършен с Български фармацевтичен съюз, предстои подписването от аптеките и работата би трябвало да продължи в нормален ритъм".

Хронично болните, като Весела, обаче се притесняват.

Весела Черкезова, 75г: "На инсулин съм. За диабетика е смърт. Забавяне с инсулина имаше доста месеци. Сега има".

Според Инициативния комитет на магистър-фармацевтите, представляващ над 700 семейни аптеки, неизплатените средства от НЗОК вече застрашават нормалното зареждане с лекарства, което може да остави десетки хиляди хронично болни пациенти без медикаменти след Нова година.

"Три вида лекарства взимам за кръвното. Е като не заредят? Довиждане! Две взимам сутрин, едно взимам вечер без които не мога. Ако не ги взимам няколко дни и това ще бъде!".

В изпратена позиция до БНТ от НЗОК уверяват, че плащанията към аптеките се извършват регулярно и към момента няма забавяне или спиране на плащанията.

#медикаменти #разплащания #НЗОК

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Още от: Здраве

Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас
Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас
Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без лекарства след Нова година Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без лекарства след Нова година
Чете се за: 02:00 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България
Чете се за: 09:05 мин.
Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане стана ябълката на раздора Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане стана ябълката на раздора
Чете се за: 02:22 мин.
Специалистите по здравни грижи протестираха, властта обеща програма, с която да ги подпомага финансово Специалистите по здравни грижи протестираха, властта обеща програма, с която да ги подпомага финансово
Чете се за: 04:17 мин.
Медицинските сестри и здравният министър разговаряха за заплатите - има ли решение Медицинските сестри и здравният министър разговаряха за заплатите - има ли решение
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници
Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията? Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Росен Желязков: Правителството подава оставка Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Ивайло Мирчев: Преформатиране на властта в този парламент е само в...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Инспекторите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, излизат...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Марк Рюте предупреди: Ние сме следващата мишена на Русия
Чете се за: 04:40 мин.
По света
"Архитектите на изкуствения интелект" - личност на 2025...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ