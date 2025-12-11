"За диабетика е смърт": Има ли забавяния и повод за притеснения за пациентите?

В края на годината отново се поставя въпросът за разплащанията към аптеките и осигуряването на лекарства за пациентите.

Институции и браншови организации дават различни оценки за ситуацията, а част от хронично болните изразяват тревога.

Според Инициативния комитет на магистър-фармацевтите проблемът с неизплатените средства от НЗОК към аптеките е реален и застрашава нормалното зареждане с медикаменти, особено в малките населени места. От Българския лекарски съюз уверяват, че тази година не се очакват затруднения с осигуряването на лекарства.

Според Българския лекарски съюз тази година не се очакват проблеми с изчерпването на бюджета на Здравната каса, каквито е имало през други години.

Васил Ходжев, магистър-фармацевт и член на УС на Български фармацевтичен съюз: "Няма напрежение в очакването за плащане от страна на Здравната каса. Парите се гласуват като част от бюджета на Здравната каса, който в момента, доколкото знам, има достатъчно наличност, за да бъдат направени разплащанията и дори получихме писмо, което ни уведомява за сроковете, в които трябва да поведем отчетите, без да могат да бъдат завършени навреме плащанията към края на тази година".

Не се очакват и затруднения със зареждането на лекарства.

Васил Ходжев, магистър-фармацевт и член на УС на Български фармацевтичен съюз: "Няма основание за такава тревога, тъй като нещата се случват в сроковете, в които се очаква. Новият договор със Здравната каса на ниво преговори е завършен с Български фармацевтичен съюз, предстои подписването от аптеките и работата би трябвало да продължи в нормален ритъм".

Хронично болните, като Весела, обаче се притесняват.

Весела Черкезова, 75г: "На инсулин съм. За диабетика е смърт. Забавяне с инсулина имаше доста месеци. Сега има".

Според Инициативния комитет на магистър-фармацевтите, представляващ над 700 семейни аптеки, неизплатените средства от НЗОК вече застрашават нормалното зареждане с лекарства, което може да остави десетки хиляди хронично болни пациенти без медикаменти след Нова година.

"Три вида лекарства взимам за кръвното. Е като не заредят? Довиждане! Две взимам сутрин, едно взимам вечер без които не мога. Ако не ги взимам няколко дни и това ще бъде!".

В изпратена позиция до БНТ от НЗОК уверяват, че плащанията към аптеките се извършват регулярно и към момента няма забавяне или спиране на плащанията.