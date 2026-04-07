За Великден: От утре възстановяват движението към Бургас в ремонтиран участък на АМ "Тракия"

За улеснение на пътуващите за Великден утре от 12:00 ч. се възстановява движението в платното за Бургас в 6-километровия участък от АМ "Тракия", който е в ремонт – между 342-и и 348-и км на автомагистралата, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ремонтът на трасето започна на 5 март, като за изпълнение на строителните дейности беше напълно ограничено движението в едното платно, а превозните средства преминават двупосочно в платното за София. До момента са изпълнени частични ремонти на асфалтовата настилка и е осигурена безопасността на движение.

Трафикът в отсечката на територията на област Бургас ще се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 80 км/ч, допълниха от АПИ.

Очаква се след почивните дни за Великден и съобразно интензивността на трафика строително-монтажните работи в участъка да бъдат възстановени. Прогнозният срок за завършване на дейностите в платното за Бургас е средата на юни 2026 г.