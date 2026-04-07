Доставиха бюлетините за изборите в Смолян

83 хиляди хартиени бюлетини за изборите на 19 април пристигнаха днес в Смолян. Те бяха доставени със специализиран превоз, съпровождан от служители на МВР. Заедно с тях пристигнаха и ролките за машините, и останалите изборни книжа.

Автомобилите, превозващи бюлетините, бяха разпломбирани от председателя на РИК-Смолян Добрин Тодоров и заместник-областния управител Даниел Делибашев в присъствието на членове на РИК, представители на

МВР, експерти от Областна администрация Смолян и журналисти.

Бюлетините ще бъдат съхранявани в помещение, определено със заповед на областния управител, с осигурен СОТ, запечатано с лента с положени подписи от членовете на РИК-Смолян и точен час на заключване. По график те ще бъдат предадени на секционните избирателни комисии в предизборния ден. Тогава ще пристигнат и машините, които за 22-ри МИР са 130. В областта са разкрити общо 260 избирателни секции. Допълнително ще има и седем подвижни секции.