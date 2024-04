В началото на февруари България разбра с кои държави ще играе в поредното издание на Лигата на Нациите и с кои отбори ще трябва да се бори, ако иска най-накрая да напусне Лига С и да има възможността да премери сили със състави, които изглеждат по-атрактивно и за по-страничните наблюдатели. Това са Северна Ирландия, Беларус и Люксембург. Доста е трудно да повярваме, но най-високопоставеният – водачът в тази група – е Люксембург. Страна, която дори в момента се оприличава на „футболно джудже“ заради мащаба си, спортната си история и традициите.

Но забравете за стереотипите. Люксембург всъщност се намира в неподозиран доскоро възход, който заслужава по-обстоен анализа. Забравете за аутсайдера, Великото херцогство все повече гледа към голямата футболна сцена и дори наскоро игра във финалните баражи за участие на Евро 2024. Е, дебютът на голям форум засега се отлага, но това далеч не означава, че няма да се случи в следващите години. Как обаче се стигна дотук?

