Задържаха 19 българи и сирийци за организиране и участие в канал за нелегален трафик

Задържаха 19 души - българи и сирийци, за организиране и участие в канал за нелегален трафик, съобщиха от „Гранична полиция“.

Операцията е проведена на 27 октомври, а групата е действала от март 2026 г. Тя е организирала незаконно влизане на мигранти в страната чрез използване на специално изградени тайници в товарни автомобили, настаняване в квартири в София и последващо извозване към страни от Западна Европа чрез тайници в коли и камиони.

Арестите и обиските са извършени в областите София, Перник, Силистра и Благоевград.

Извършени са процесуално-следствени действия на пет адреса и два автомобила. Проведени са разпити на свидетели.

Трима сирийци със статут на постоянно пребиваващи у нас и българин са привлечени в качеството на обвиняеми. Наложена им е мярка „Задържане под стража“ за срок до 72 часа. Един от организаторите сирийци е привлечен задочно поради факта, че се укрива извън страната.

Разследването по случая продължава.

Снимки: ГД "Гранична полиция"