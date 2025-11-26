Задържаха 28-годишен рецидивист, укривал се от затворническа присъда в квартирата си

28-годишен криминално проявен бургазлия, издирван за изтърпяване на ефективна присъда, е задържан от служители на сектор „Криминална полиция“ към Четвърто районно управление – Бургас. Мъжът се укривал в квартира в квартал „Меден рудник“, като в продължение на месеци системно сменял местата си за нощувка и спазвал строга конспиративност, за да избегне влизането си в затвора.

Той е бил обявен за общодържавно издирване след влязла в сила присъда от 3 години лишаване от свобода за притежание и разпространение на наркотични вещества. След проведени оперативно-издирвателни действия криминалистите са установили местонахождението му и са го задържали без инциденти.

Рецидивистът е приведен в Бургаския затвор, където ще изтърпи наложеното му наказание.