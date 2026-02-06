БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха млад учител за блудство с ученичка в Пловдив

от БНТ , Източник: БНР
У нас
25-годишният преподавател е освободен след получения сигнал

Задържаха млад учител за блудство с ученичка в Пловдив
Снимка: илюстративна
25-годишен преподавател по география е бил задържан за блудство с ученичка в Пловдив, съобщиха от полицията. Учителят Аврам Андреев, който е бил преподавател в СУ "Софроний Врачански" в пловдивския район "Тракия", е арестуван на 26 януари. Срещу него са повдигнати четири обвинения – за блудство, разпространение на порнографски материали и за това, че чрез информационна технология е влязъл в комуникация с две момичета – на 14 и 13 години, като е използвал положението на зависимост на лицето, съобщи адвокатът на младия мъж.

Срещу Андреев има и обвинение за това, че през октомври 2025 година чрез социалните мрежи е комуникирал с 16-годишно момиче, а след това е блудствал с него. Според защитника момичетата, са си писали през фалшив профил с учителя. Те се представили за по-големи, извършили и нарушения на училищната дисциплина. До разплитане на случая се стигнало, след като бащата на едно от момичетата е занесъл в училището скрийншотове от чатовете във Фейсбук и други социални мрежи с мъжа.

Директорът на СУ "Софроний Врачански" Ростислав Копринков е освободил Андреев веднага след получения сигнал. По думите му, учителят е бил на изпитателен срок в училището. Той е преподавал на учениците от прогимназиален и гимназиален етап.

Копринков е информирал Регионалното управление на образованието в Пловдив. Тъй като учениците в момента са на дистационно обучение заради грипната епидемия, от понеделник екип за психологическа подкрепа от РУО ще работи с тези от тях, които имат нужда от такава подкрепа, съобщи той. Копринков обясни още, че скрийншотовете, донесени от родителя на едно от потърпевшите момичета, са съдържали разговори между нея и Андреев в социалните мрежи.

На младия преподавател вече е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" от Окръжния съд, която е окончателна. По досъдебното производство се работи активно под наблюдението на Районната прокуратура. Извършени са разпити на свидетели, назначени са експертизи, иззети са веществени доказателства.

#учител педофил #разследване за блудство #задържан учител за блудство #блудство #Пловдив

