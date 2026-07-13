Задържаха руския политик Борис Надеждин, известен с антивоенните си убеждения

Руският политик Борис Надеждин е задържан от полицията. За това съобщи самият той в канала си в Телеграм.

Това се случва три дни след като руските власти го обявиха за „чуждестранен агент“. През 2024 г. Борис Надеждин се опита да участва в президентските избори, но Централната избирателна комисия блокира кандидатурата му с мотива, че сред 105 000-те подписа, събрани в негова подкрепа, има невалидни.

Надеждин е известен с антивоенната си позиция и възнамеряваше да участва в предстоящите през септември парламентарни избори в Русия.

Борис Надеждин е задържан в дома си в Долгопрудни – град на около 25 км от Москва. Откаран е в местното полицейско управление.

По думите на адвоката му Дмитрий Трунин е възможно на Надеждин да бъде съставен акт за „публична демонстрация на екстремистка символика“. Ако това се случи, той няма да може да заема държавен пост в продължение на поне една година, което автоматично ще го лиши от възможността да участва в предстоящите парламентарни избори.