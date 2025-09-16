Задържаха ученик, стрелял с газов пистолет

Непълнолетен ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково беше задържан за стрелба с газов пистолет от прозореца на класна стая. Инцидентът се е случил по време на междучасие, когато ученикът произвел изстрел във въздуха. Сигналът за инцидента е подаден към телефон 112, а пистолетът е иззет. В момента се извършва разследване под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

Директорът на училището, Силвия Тенчева, е информирана за инцидента от деветокласничка, която съобщила за оръжието. След това ученикът е бил заведени при охраната, където в раницата му е намерен пистолетът. Тя е подала сигнала към спешния телефон и е предприела необходимите действия.