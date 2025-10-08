БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
МВР влезе в сградата на Община Несебър
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Закърмени с футбол

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Спорт
Болоня заслужава внимание, що се отнася до стратегията на клуба да „възпитава“ най-малките в любов към любимия отбор.

ФК Болоня
Снимка: БГНЕС

Футболният фанатизъм винаги е бил основна движеща сила в спорта. Склонните да прекосят хиляди километри, да мръзнат подгизнали на открито или да се пържат под изгарящото слънце, само за да подкрепят любимия отбор, са ентусиастите, даващи сили и смисъл на играта. Оказва се обаче, че маркетинговият подход и визионерството на клубовете в създаването на „армия“ от фенове, е фактор, който не следва да се подценява. Фактор, който е от особено значение за по-малките отбори, борещи се в елитни първенства и срещу неравната конкуренция на грандове. В следващите редове ви разказваме за това как италианския Болоня „възпитава“ най-малките в любов към любимия клуб. И да – маркетингът им е на ниво, след като им посвещаваме цяла статия.

Разположен в сърцето на Северна Италия, Болоня е град с не особено голямо население – близо 400 000. Въпреки това местните се радват на добре развит футболен клуб – основан през 1909 г. едноименният отбор е печелил седем пъти Серия А и два пъти е триумфирал с Купата на страната. Сами може да се съгласите, че за тим, състезаващ се с грандове като Интер, Ювентус, Рома и Милан, това неминуемо се счита за грандиозен успех. Към днешна дата Болоня е по-скоро тим със сравнително константно и задоволително представяне, заемащ средните позиции в класирането на италианския елит – далеч от изпадащите, но и далеч от битката за титлата. В едно обаче Болоня демонстрира ненадминато въображение, а именно в това да „вербува“ фенове още от най-ранна възраст. Разбирайте наистина най-ранна или казано още по-просто и конкретно – от самото им раждане. С началото на 2025 г. футболният клуб стартира инициатива, която дава на всяко новородено в града умален официален екип на отбора. Кампанията се подкрепя и от местната управа и болниците, така че до всеки нов член на общината да може да достигне специалния подарък.

Идеята е повече от очевидна – да се създаде едно общество от привърженици, които още със самото си раждане да бъдат приобщени към фен масата на клуба. В по-дългосрочен аспект разбира се, инициативата се надява да създаде и развие у бъдещите привърженици спортна култура и отношение към любимата игра. А и кой знае? Някъде сред всички тези новородени може и да се крие футболен талант, за който светът един ден да говори.



