Заловиха иманяри в Русе, Търговище и Разград

Над 2000 антични монети бяха иззети при специализирана акция на ГДБОП в областите Русе, Разград и Търговище. Полицаите са задържали за 24 часа петима мъже, като са конфискували 11 металдетектора, множество мобилни устройства и 13 000 евро в брой.

Открити са и още 58 предмета, които наподобяват движими културни ценности. Предстои наблюдаващият прокурор от Окръжна прокуратура - Русе да прецени какви точно обвинения ще получат задържаните и дали ще поиска налагане на по-тежки мерки за неотклонение.

Започнало е разследване за организирана престъпна дейност с цел иманярство.

